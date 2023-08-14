Трофейную технику НАТО планируют показать на «Армия-2023»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» планируется показать трофейную технику НАТО. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Источник сообщил, что на мероприятии можно будет увидеть трофейную технику НАТО, полученную ВС РФ в ходе СВО на Украине. Он уточнил, что там можно будет увидеть несколько экземпляров западной бронетехники и боевых машин пехоты.

Известно, что за время проведения СВО, ВС РФ смогли захватить несколько единиц боевой техники, в том числе и танки Leopard и AMX, а также, боевые машины Bradley.

Ранее сообщалось, что специалисты ознакомились уже с 6 типами западной бронетехники. Источник издания сообщил, что российские специалисты отмечают хорошую бронезащиту, но плохую подвижность и ремонтопригодность. Они также сообщили о том, что западная техника сконструирована излишне сложно, что значительно затрудняет ее техническое обслуживание.