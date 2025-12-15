«Трупы НАТО». Что случилось на пресс-конференции Зеленского в Берлине — и почему канцлер Мерц не сдержал улыбку?
Переводчик допустила ошибку, сказав, что перемирие обеспечат «трупы НАТО»
Во время совместной пресс-конференции канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского в Берлине произошел досадный лингвистический инцидент. Переводчик, озвучивавший вопросы на украинский, допустила существенную ошибку в переводе немецкого слова «Truppen» («войска»).
Журналист поинтересовался у лидеров, возможно ли в принципе допустить сценарий, при котором силы НАТО будут гарантировать соблюдение перемирия на замороженной линии фронта в Украине. Однако в устном переводе ключевое понятие прозвучало иначе. Переводчик передала вопрос следующим образом: «Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать (перемирие, прекращение огня. — Прим. ред.) там, где линия фронта замороженная».
Эта неожиданная подмена одного слова полностью исказила смысл вопроса, придав ему мрачный и абсурдный оттенок. Как отмечают наблюдатели, Владимир Зеленский, мгновенно уловив неточность, на секунду замешкался, явно обратив внимание на странную формулировку. Ошибка, хотя и была случайной, красноречиво отразила напряжённый контекст дискуссий о безопасности и ту грань, которую все стороны стремятся не переступать.
Ранее Зеленский предложил отказаться от членства Украины в НАТО.