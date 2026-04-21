Масштабный недострой ликвидируют в Орехово-Зуевском округе

В городе Дрезна на улице Зимина приступили к демонтажу многолетнего недостроя — жилого дома №12. Об этом сообщила пресс‐служба Мособлархитектуры.

Строительство трехэтажного четырехсекционного дома на 66 квартир началось в 2014 году. Однако почти сразу работы остановились: застройщик обанкротился, успев возвести лишь первый этаж. Годы шли, а заброшенные конструкции продолжали стоять, создавая не только визуальный дискомфорт для жителей, но и потенциальную угрозу безопасности.

Ситуация начала меняться в 2019 году, когда здание включили в официальный перечень объектов незавершенного строительства. Следующим шагом стало решение вопроса с дольщиками: земельный участок передали в аренду специализированной организации, которая занималась выплатой компенсаций участникам долевого строительства.

В марте 2024 года арендатор участка сменился. Новый владелец провел тщательное техническое обследование несущих и ограждающих конструкций. Эксперты пришли к выводу: восстановить здание невозможно, единственный рациональный вариант — полный демонтаж.

Сейчас на объекте активно идет разбор недостроенного здания. После завершения этих работ площадку тщательно расчистят и подготовят к новому этапу — возведению современного многоквартирного дома. Это даст возможность не только избавиться от заброшенной конструкции, но и эффективно использовать земельный участок, обеспечив жителей новым жильем.

