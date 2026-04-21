В Подмосковье подали более 8 тыс. заявлений на оформление субсидии на оплату ЖКУ

С начала 2026 года в Подмосковье услугой по оформлению субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались более 8 тыс. раз, сделать это можно на региональном портале госуслуг в разделе «Жилье» – «Коммунальные услуги». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для оформления субсидии нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления, для этого нужно иметь регистрацию в регионе. Расходы на коммунальные услуги при этом должны превышать 22% от совокупного дохода семьи, размер выплаты будет зависеть от размера стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения.

