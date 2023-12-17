ЦАХАЛ обнаружил тоннели ХАМАС у здания школы БАПОР в Газе

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что у здания школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Газе обнаружены тоннели, которые используют боевики палестинской группировки ХАМАС.

Об этом военная структура сообщила в воскресенье, 17 декабря, в своих соцсетях. Уточняется, что недалеко от школы БАПОР сухопутные войска обнаружили детали для изготовления ракет.

«Возле школы БАПОР были обнаружены три шахты террористических тоннелей», – говорится в публикации ЦАХАЛ.

По информации израильских военных, в процессе штурма оперативного центра в районе Шеджайя в Газе были обнаружены оружие, взрывные устройства, автоматы АК-47 и гранаты. Кроме того, говорится в сообщении ЦАХАЛ, военные нашли тоннель протяженностью 15 метров. Оттуда, уточняется в сообщении, хамасовцы нападали на израильских военных. Тоннель был уничтожен самолетом ВВС Израиля.

Также ЦАХАЛ сообщил, что военные уничтожили еще один объект, принадлежащий ХАМАС. По данным ведомства, бойцы армии уничтожили склад с оружием, который располагался в доме одного из боевика группировки.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке между ХАМАС и Израилем началось 7 октября после того, как хамасовцы выпустили по израильским городам от 2,5 до 5 тысяч ракет, а также вторглись через южную границу в Израиль. Оттуда боевики забрали в заложники до 250 человек.

С конца октября ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа, штурмуя различные объекта. Израильские военные объясняют свои действия намерением полностью ликвидировать ХАМАС.