Цифровая блокада: Афганистан полностью отрезали от Мировой паутины

Афганистан погрузился в цифровую изоляцию — международная служба мониторинга NetBlocks зафиксировала полное отключение интернета на всей территории страны.

В распространенном через телеграм-канал заявлении организация напрямую связывает этот шаг с действиями движения «Талибан», предпринимаемыми «в целях соблюдения нравственности». Ситуация усугубляется масштабными сбоями в работе телефонной связи, что фактически лишает миллионы людей каналов коммуникации с внешним миром.

При этом ранее местные СМИ сообщали, что верховный лидер Исламского Эмирата Хайбатулла Ахундзада распорядился запретить проводной интернет в ряде регионов для «предотвращения аморального поведения».

По признанию афганских чиновников, цифровая блокада парализовала работу государственных служб, создав критические сложности в координации между ведомствами. Отключение интернета не только ограничило доступ населения к информации, но и нарушило работу финансовой системы, затруднило оказание медицинской помощи и поставило под угрозу деятельность международных гуманитарных организаций.

