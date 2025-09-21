В Афганистане ответили на ультиматум Трампа

Власти Афганистана ответили на заявления президента США Дональда Трампа о возвращении под американский контроль авиабазы Баграм, пишет «Интерфакс».

Правительство страны напомнило Вашингтону об обязательствах по Дохийскому соглашению 2020 года, которое запрещает применение силы против Афганистана и вмешательство во внутренние дела государства. Афганская сторона призвала Вашингтон оставаться верным своим международным обязательствам.

Накануне Трамп заявил о планах вернуть авиабазу Баграм, объяснив это ее стратегическим расположением вблизи китайских ядерных объектов. Он также пригрозил, что в случае отказа Афганистана «произойдут плохие вещи».

Вывод основных сил войск США из Афганистана был официально завершен в конце августа 2021 года. Это событие ознаменовало окончание самой длинной войны в американской истории, которая длилась почти 20 лет.

Уход американских войск из республики проводился в соответствии с Дохийским соглашением между США и движением «Талибан»*, подписанным при администрации Трампа в феврале 2020 года.

Ранее президент США Дональд Трамп перепутал Камбоджу с Азербайджаном, говоря о конфликте с Арменией.

*движение, признанное в России террористическим и запрещенным.