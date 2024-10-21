Центральная избирательная комиссия Молдавии уточнила на своем сайте результаты голосования в Гагаузской автономии по вопросу вступления страны в Евросоюз (после обработки 88,24% протоколов).

Согласно предварительным данным, не в восторге от этой идеи действующих властей во главе с президентом Майей Санду оказалось 94,95% избирателей. Одобряют евроинтеграцию лишь 5,05%.

После обработки 59% голосов всех граждан Молдавии известно, что 55,5% избирателей выступили против вступления в Евросоюз.

Напомним, после подсчета 75% протоколов лидирует Майя Санду (36,38% голосов), на втором месте бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, заручившийся 29,17% голосов избирателей. Экс-бывшая глава Гагаузии Ирина Влах набрала 5%.

На фоне таких итогов голосования молдавских граждан глава действующая глава республики Майя Санду отменила свой брифинг.