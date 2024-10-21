Санду со злости отменила брифинг на фоне результатов президентских выборов и референдума

Действующий президент Молдавии Майя Санду окончательно передумала проводить брифинг перед журналистами и своими сторонниками. Как сообщила онлайн-платформа privesc.eu, причиной тому, судя по всему, стали предварительные результаты президентских выборов и референдума о вступлении в Евросоюз. И ни в первом, ни во втором аспекте Санду не добилась желаемого.

Напомним, после подсчета 75% протоколов лидирует Майя Санду (36,38% голосов), на втором месте бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, заручившийся 29,17% голосов избирателей. Экс-бывшая глава Гагаузии Ирина Влах набрала 5%.

Кроме того, всего чуть более 40% граждан Молдавии проголосовали за евроинтеграцию при необходимых 50%.

«Санду трижды переносила выход к прессе, после чего анонс брифинга был удален. Пресс-служба президента на запросы не отвечает», — приводится в публикации.

Ранее лидер оппозиционной Партии социалистов и бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, очевидная победа, о которой так трубила все последнее время Санду, явно откладывается. Не помогло и применение властями административного ресурса с множеством фальсификаций на выборах, отметил политик.