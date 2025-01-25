ЦИК Белоруссии высмеял БДИПЧ ОБСЕ фразой из советского мультика

Глава Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Игорь Карпенко выразил несогласие с позицией Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в отношении проводимых президентских выборов в стране.

Карпенко, в частности, слова которого приводит РИА Новости, прокомментировал ситуацию фразой из одного известного советского мультика.

«Это, знаете, был такой мультик в 80-е годы, когда Олимпиада была в Москве. Мультик был „Все за, а Баба Яга против“. Эти люди, которые оттуда, из нескольких тысяч километров, говорят, что выборы, которые еще не прошли, они недействительные», — заявил Карпенко.

Карпенко также вдал негативную оценку словам Марии Телалиан, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, о том, что без наблюдателей от этой организации выборы в Беларуси якобы останутся без «независимой оценки».

Председатель Центральной избирательной комиссии выразил удивление по поводу того, что организация претендует на роль «главной структуры по оценке выборов».

В период с 21 по 25 января в Республике Беларусь проходит досрочное голосование на выборах главы государства. 26 января состоится основной день голосования. За проведением выборов также будет следить миссия от Содружества Независимых Государств.