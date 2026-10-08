Подмосковный омбудсмен ответила, что грозит за неуплату налогов на имущество физлиц

Физические лица обязаны уплатить налоги на имущество в срок, иначе им грозит начисление пени. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Солнечногорска.

Омбудсмен уточнила, что в определенных случаях при установлении налога предусматриваются налоговые льготы. Так, применительно к налогу на имущество физических лиц налоговую льготу имеют, в том числе: инвалиды I и II групп инвалидности; лица, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции; пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством и другие. Если же гражданин не относится к этим категориям, он обязан уплатить установленный налог в предусмотренный законом срок.

«При этом законодательством о налогах и сборах не предусмотрена возможность отсрочки исполнения данной обязанности или реструктуризация задолженности, как, например, в случае с задолженностью по кредитному договору перед банком», - сказала Фаевская.

В случае неуплаты налога пеня начисляется за каждый календарный день просрочки со дня возникновения недоимки по день (включительно) исполнения совокупной обязанности по уплате налогов. Сумма соответствующих пеней уплачивается дополнительно к причитающимся к уплате суммам налога. Кроме того, в этом случае производится взыскание задолженности в порядке, предусмотренном НК РФ, в том числе путем обращения налоговым органом взыскания на имущество физического лица (статья 48 НК РФ).

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