ЦИК России обработал свыше 308 тысяч заявлений от жителей Подмосковья для участия в ДЭГ

Центризбирком России обработал более 308 тысяч заявлений от жителей Подмосковья для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах губернатора региона, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

В Избирательной комиссии Московской области уточнили, что на данный момент подано 308 370 соответствующих заявок. Таким образом, голосовать дистанционно собираются уже 6,3 процента подмосковных избирателей.

Ранее сообщалось, что участки для выборов губернатора Московской области будут организованы и на новых территориях России — два участка откроют в Мариуполе, где сейчас трудятся десятки тысяч подмосковных специалистов.