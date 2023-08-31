В Мариуполе организуют избирательные участки для выборов губернатора Московской области

Два избирательных участка организуют в Мариуполе для выборов губернатора Московской области. Об этом сообщает «360» .

Один из участков расположится в городском вузе. Здание почти полностью восстановлено. В пристройке к образовательному учреждению сделали капремонт, провели электричество и поставили новую мебель. До конца текущей недели все работы будут полностью завершены.

Сейчас в командировке в Мариуполе находится множестов специалистов из Подмосковья — строители, врачи, учителя, волонтеры и разнорабочие.

Как рассказала заместитель министра территориальной политики Московской области Юлия Ольшанская, на участках в Мариуполе будет организовано все так же, как и в Подмосковье. На склад уже завезено все необходимое для оформления избирательных участков, в том числе урны, бланки, калькуляторы и канцелярия. Также есть переносные урны, чтобы проголосовать на выборах губернатора Подмосковья могли и военные, которые находятся на позициях.

«Поскольку здесь (в Мариуполе. — прим. ред.) находится несколько десятков тысяч командированных специалистов, то мы посчитали своей обязанностью предоставить им право проголосовать, и мы здесь исполняем распоряжение губернатора (Подмосковья Андрея Воробьева. — прим. ред.)», — подчеркнула Ольшанская.

Все избирательные участки обустраиваются Фондом капитального ремонта Московской области, уточнили, в свою очередь, в пресс-службе подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства. В ведомстве добавили, что данный опыт станет первым в России по проведению региональных выборов на новых территориях страны.

Ранее сообщалось, что Подмосковье в ходе ЕДГ станет участником проекта «Стоп дубль».