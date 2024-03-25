Глава партии Vatan Догу Перинчек считает, что поставки Киеву беспилотных летательных аппаратов идут во вред Турции. Это ведет к ухудшению ее энергетической безопасности, а также подрыву внешней торговли. Свое мнение он высказал на страницах издания РИА Новости .

По его мнению, руководство правящей в стране партии Ak Parti совершенно зря поставляет ВСУ беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. Это идет во вред стране.

«Руководство Ak Parti подрывает энергетическую безопасность Турции и ввергает ее внешнюю торговлю в тяжелый кризис, наносит ущерб производству и провоцирует рост цен», - выразил он уверенность.

Ранее этот же политик заявил, что Россия уверенно движется к победе над атлантическими державами. Время играет на РФ, в то время как у Запада этого времени остается все меньше. Перинчек считает, что доллар постепенно разрушается, что повышает мировое влияние России, а также Азии.