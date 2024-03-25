РФ движется к победе над атлантическими державами на территории Украины. Соединенные Штаты уже осознали, что время играет не им на руку, а России. Соответствующее заявление сделал лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Политик заявил, что время играет на руку российской стороне, в то время, как на фронте против Украины РФ побеждает над атлантическими державами. Поражение Штатов также близится и с ближневосточного фронта, где вскоре проиграет Израиль, добавил он. Перинчек также указал на постепенное разрушение доллара и заявил, что скоро все сложится в пользу РФ и восходящей Азии.

Перинчек также заявил, что именно отчаяние Соединенных Штатов и их подопечных по типу украинского лидера Владимира Зеленского является причиной для безумия из-за которого распространился конфликт. Военным силам под главенством американского президента Джо Байдена пора понять, что они противостоят великим державам, заключил он.