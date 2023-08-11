Турция признала бесперспективность встречи в Джидде без участия России

Турция считает встречу по конфликту на Украине в Джидде бесперспективной, поскольку в ней не участвует Россия. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet .

Встреча в Джидде прошла с 5 по 6 августа. В ней принимали участие представители 30 государств, которые обсуждали решение украинского кризиса. На эту встречу не позвали Россию.

Инициатором встречи, по данным саудовской прессы, был наследный принц королевства Мухаммед без Салман, который находится в контакте и с Россией, и с Украиной.

Как отметила колумнистка издания Ханде Фырат, участники встречи ожидают встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российского лидера Владимира Путина, в рамках которой, вероятно, будет решен вопрос с зерновой сделкой.

«Турция в этой связи заявила в Джидде, что необходимо предпринять шаги в сторону России. ЕС и ООН свою очередь подчеркивают: «Пусть РФ вновь откроет зерновой коридор, мы сделаем то, что от нас требуется, а если это не будет выполнено, пусть коридор вновь закроют», — пишет Фырат.

Она отмечает, что многое все равно будет зависеть от позиции Вашингтона. Несмотря на это, отмечает Фырат, Анкара предпринимает большие усилиям в решении конфликта.

Как отмечет издание, противником участия РФ в переговорах в Джидде была Германия. Представители ФРГ сделали акцент на том, что присутствие России будет уместным после окончания конфликта на Украине.

Колумнистка Фырат сообщила, что следующая встреча по Украине может пройти в октябре 2023. Журналист заявила, что никто бы не удивился тому, если встреча прошла в Турции.