Турция создала военную базу в ливийском Хомсе

Сразу несколько турецких СМИ сообщили о создании военной базы в ливийском порту Хомс. В прессе отмечается, что Турция якобы арендовала объект для дальнейшей военной работы.

Haber7 сообщил, что турецкие власти арендовали ливийский порт на 99 лет. Официальных комментариев от Анкары не поступало.

«С помощью военной базы, которая будет создана в порту и передана турецким вооруженным силам, планируется укрепить суверенитет Турции в Восточном Средиземноморье, усилить контроль над турецкими территориальными водами и обеспечить безопасность торговых судов», – говорится в материале издания.

Также источник отметил, что на новой военной базе планируется разместить турецкие комплексы БПЛА и системы ПВО, обеспечившие успех в Ливии.

Портал Sanayi ve Savunma в своих социальных сетях сообщил, что контракт на аренду порта Хомс будет подписан во время визита турецкой делегации в Триполи во главе с лидером государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Когда именно турецкий лидер прибудет в указанное место, неизвестно.

Турецкая газета Star приводит похожую информацию. Но в материале она ссылается на предположения Института исследования России (RUSEN), который находится в Анкаре.

Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган и президент РФ Владимир Путин могут провести встречу в конце августа или начале сентября. В администрации турецкого лидера РИА Новости не смогли подтвердить эти сообщения и уточнили, что обсуждения продолжаются.

Турецкие базы на сегодняшний день расположены в Ираке, Сирии, Сомали, Ливане, Катаре, Азербайджане и Африке.