Турция спасла «зашедшие в тупик» переговоры в Стамбуле, предложив провести обмен пленными

Переговоры между Россией и Украиной в прямом формате в турецком Стамбуле прошли в конструктивном ключе, что превзошло ожидания, сообщил турецкий чиновник в интервью CNN.

После того как Россия потребовала от Украины вывести войска из четырёх областей, казалось, что переговоры зашли в тупик. Однако Турция выступила с инициативой по обмену пленными, который будет включать в себя три категории: дети, гражданские лица и военнослужащие, как сообщил источник телеканала.

«Дискуссии между Украиной и Россией оказались более положительными, чем ожидалось. Они не использовали обвинительную риторику», — заявил представитель Турции.

По его информации, после предложения по обмену пленных украинская сторона на время покинула зал, чтобы получить на это разрешение.

«Делегации России похоже, потребовалось меньше времени на согласование, чем украинцам. Это две стороны, которые приходят за стол переговоров с разными задачами. Но сам факт, что они приехали в Стамбул, свидетельствует о необходимости найти выход из ситуации», — отметил он.

В Стамбуле 16 мая состоялись переговоры между представителями России и Украины. По результатам встречи стороны договорились об обмене пленными в соотношении «1000 на 1000», а также о необходимости детально проработать свои позиции по возможному прекращению огня. Кроме того, было решено продолжить переговоры.

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, выразил удовлетворение результатами встречи. Он также сообщил, что Украина обратилась с просьбой о проведении прямых переговоров между лидерами двух стран, и Россия приняла это предложение к рассмотрению.