В самое ближайшее время от Вашингтона ожидается официальное заявление о дате прекращения огня, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Как передает Reuters, по словам польского премьера, также будет объявлено, на какой границе прекращение огня будет действовать. И какие гарантии безопасности после прекращения боевых действий получит Украина.

«Этот план на стадии подготовки», — заявил Туск.

Кто именно сделает такое заявление — действующая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом или та, что въедет в Белый дом только 20 января 2025 года, Туск не уточнил.

Напомним, что в США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.