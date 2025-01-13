Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил в социальных сетях, что госсекретарь США Энтони Блинкен является истинным военным преступником, который заслуживает наказания.

Он отреагировал на заявление Блинкена о том, что тот уходит с поста госсекретаря, отметив свои достижения на международной арене.

Риттер охарактеризовал Блинкена как военного преступника и выразил надежду на то, что в его отношении будет проведено расследование, ему будут выставлены обвинения и он будет признан виновным.

«Надеюсь, ты справедливо получишь то, что заслужил», — отреагировал Риттер.

Он напомнил Блинкену о его личной ответственности за эскалацию конфликта на Украине и отметил, что на его совести кровь многих жертв конфликта.

Риттер также подчеркнул, что Блинкен использовал слабоумие президента Джо Байдена, чтобы подвести страну к потенциальному ядерному конфликту с Россией, нарушив при этом конституцию и необходимые правовые процедуры.

Ранее госсекретарь США Блинкен выразил уверенность в отличном для Украины исходе мирных переговоров.