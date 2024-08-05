У Черногории не получилось заморозить 44 объекта граждан РФ

Черногория не смогла заморозить десятки объектов, принадлежащих российским гражданам, о которых ранее сообщали СМИ и упоминало местное МВД. Речь идет о 44 объектах частной собственности.

По словам посла РФ в Подгорице Владислава Масленникова, в стране уже звучат требования признать любые заморозки российских активов, произошедшие после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, неконституционными.

Как пишут «Известия», авторами идеи стали представители партии «За будущее Черногории», которая входит в состав правительства республики. Депутаты ожидают, что Конституционный суд вынесет решение по этому вопросу в октябре.

О том, что власти Черногории заморозили 44 объекта недвижимости, принадлежащие 34 гражданам России, СМИ сообщили в 2022-м году. МВД республики действительно упоминало такое количество объектов, подлежащих рестрикциям. Власти Черногории свои действия объяснили полным согласием с внешнеполитическим курсом Европейского союза (ЕС) в отношении России.

По словам посла России в Черногории Масленникова, заявленные в Подгорице цифры, вероятно, значительно завышены. По его словам, речь может идти лишь о нескольких единичных объектах частной недвижимости.

Российские граждане активно инвестировали в экономику Черногории и по-прежнему остаются среди крупнейших инвесторов. В 2021 году россияне заняли первое место по вложениям. Всего тогда граждане проинвестировали 192 миллиона евро.

В 2022 году Россия заняла второе место в этом рейтинге, проинвестировав 127,3 миллиона евро, что составило 11% от общего объема иностранных инвестиций в Черногории.

В 2023 году наблюдалось очередное снижение инвестиций, однако РФ продолжила занимать вторую строчку в рейтинге.

Примерно половина инвестиций из России направлена в недвижимость, а другая — в местные производства и внутрикорпоративные займы. В 2023-м году местные власти объявили о запуске производства российской водки Beluga.

Ранее сообщалось, что премьер германской федеральной земли выступил за немедленное заключение мира между РФ и Украиной.