У США из-за шатдауна заканчиваются деньги на контроль за ядерным арсеналом

Министр энергетики США Крис Райт сообщил телеканалу Fox News, что у ведомства могут закончиться деньги на мониторинг американского ядерного арсенала в ближайшие восемь дней из-за продолжающегося шатдауна.

В полночь 1 октября (или в 07:00 по московскому времени) правительство США частично прекратило свою работу из-за отсутствия финансирования. Это стало возможным из-за неспособности представителей правящей Республиканской партии и оппозиционной Демократической партии в Конгрессе достичь согласия по ряду статей расходов, включая здравоохранение. Стороны обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании шатдауна с политическими мотивами.

«У нас есть возможность еще восемь дней финансировать Национальное управление по ядерной безопасности, которое контролирует наше ядерное оружие и установки, которые питают наши атомные подлодки и авианосцы», — сказал Райт.

Райт посетовал, что через восемь дней его ведомство может быть вынуждено применить экстренные меры в связи с шатдауном, что создаст угрозу безопасности страны.