Убитого экс-депутата Рады Киву вызвали повесткой в украинский суд

Лычаковский районный суд Львова выписал повестку бывшему депутату Верховной рады Илье Киве уже после его смерти, сообщило украинское издание «Новое время».

Киву вызвали в суд на 27 декабря, повестка была выписана 13 декабря. К тому времени бывший украинский парламентарий уже неделю как был мертв.

Тело Кивы было найдено 6 декабря в подмосковном коттеджном поселке Супонево. Экс-депутат был застрелен. В ГУР Украины заявили, что Кива ликвидирован в ходе спецоперации СБУ.

Кива был одним из руководителей ультранационалистической организации «Правый сектор»*, воевал в составе нацбата на Донбассе, участвовал в президентских выборах от Социалистической партии Украины.

Позже Кива занял пророссийскую позицию и в марте 2022 года был лишен депутатского мандата.

* признана экстремистской и запрещена в России