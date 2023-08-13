Украина хочет добиться исключения россиян из международных спортивных союзов

Глава украинской Федерации биатлона Иван Крулько похвалил Международную федерацию биатлона за приостановление членства российских биатлонистов с ее стороны. Об этом сообщается на официальном сайте украинской федерации .

В своем заявлении Крулько призвал не только запретить спортсменам из РФ и РБ участвовать в мировых соревнованиях, но и отобрать у них возможность членства в международных союзах.

Он поставил в пример Международную федерацию биатлона, решившую выгнать россиян из федерации и заявил, что нужно ограничить возможность спортсменов присутствовать на международных конгрессах.

В 2022 году IBU принял решение о допущении биатлонистов из РФ и РБ только в качестве нейтральных спортсменов. Как результат, российские спортсмены приняли решение о пропуске соревнований. В сентябре 2022 года федерация продлила их отстранения.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допустить отечественных спортсменов, как нейтральных, при условии, что они не занимаются активной поддержкой СВО.