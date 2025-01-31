Украина начала импортировать газ из-за критически низкого уровня в хранилищах

Государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз Украины» начала импортировать газ в условиях критического уровня топлива в подземных хранилищах, пишет украинская версия журнала Forbes.

На данный момент Украина импортирует 100 млн кубометров газа, что является недостаточным для обеспечения стабильного прохождения зимнего периода. Для предотвращения отключений теплоснабжения может понадобиться в десять раз больше — около 1 млрд кубометров.

Отмечается, что по состоянию на январь 2025 года в украинских газохранилищах осталось лишь около 8 млрд кубометров газа, что на 24% ниже аналогичного показателя прошлого года. Из этого объема 4,5 млрд кубометров являются буферным газом, после использования которого хранилища утратят свою функциональность.

По мнению многих экспертов, в случае наступления холодов Украина будет вынуждена ввести ограничения на потребление газа. Для уверенного прохождения отопительного сезона стране потребуется дополнительный миллиард кубометров топлива. Однако возможности для импорта газа ограничены — Киев может получить только до 70 млн кубометров в сутки, из которых 42 млн кубометров могут поступить через Словакию, а остальное — из Венгрии и Польши.

Стоит отметить, что в августе 2024 года глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов заявлял о том, что Украина не планирует импортировать газ, ссылаясь на достаточную заполненность хранилищ и увеличение собственной добычи.

Ранее стало известно, что в Европейском Союзе (ЕС) предложили возобновить поставки газа из РФ для заключения сделки по Украине.