В ЕС предложили возобновить поставки газа из РФ для заключения сделки по Украине

Российский трубопроводный газ должен снова поступать в Европу в качестве компромисса для завершения украинского конфликта. Такое предложение вынесли сразу несколько стран Евросоюза, об этом сообщила газета Financial Times.

По мнению некоторых правительств, поставки трубопроводного газа из РФ позволят заметно снизить цены на энергоносители на европейском рынке. За счет этого и Россия, и Украина также смогут заработать деньги. Все это придаст уверенности, что обе стороны будут придерживаться соглашения о прекращении огня в том случае, если его заключат.

«В конечном счете все хотят снизить затраты на покупку энергии», — указал журналистам источник информации.

За подобный шаг выступают ФРГ, Венгрия и некоторые другие страны. Они считают, что данный вариант надо внести в текст будущего соглашения. В то же время в Еврокомиссии от такого варианта пришли буквально в бешенство. Такая же реакция у ряда стран Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что газ в Европе подорожал до $550 за тысячу кубометров. Это произошло впервые с 2023 года. Судя по всему, это стало прямым следствием прекращения транзита российского газа через украинскую территорию.