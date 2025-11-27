Бывший офицер украинской разведки Иван Ступак высказал мнение о невозможности самостоятельного содержания Украиной армии численностью в 800 тысяч военнослужащих. По его оценке, такая численность является чрезмерной для страны, что демонстрирует сравнение с вооруженными силами Германии (180 тысяч) и Польши (200 тысяч). Ступак предположил, что содержать подобные военные контингенты Украина сможет только в случае, если западные партнеры возьмут на себя полное финансирование (материал есть у РИА Новости ).

Данное заявление прозвучало на фоне публикации издания Washington Post, согласно которой между американскими и европейскими чиновниками существуют разногласия относительно будущего ограничения численности Вооруженных сил Украины. В то время как администрация США предлагает установить лимит в 600 тысяч военнослужащих, европейская сторона выступает за более высокий показатель — 800 тысяч.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва осведомлена о процессе корректировки документа и ожидает его официального представления через дипломатические каналы. Он охарактеризовал переданный российской стороне набросок плана как соответствующий духу обсуждений в Анкоридже и не исключил возможность будущих контактов по этому вопросу.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что американские наработки потенциально могли бы стать основой для мирного урегулирования, однако предметного обсуждения с российской стороной пока не велось. Российский лидер связал это с невозможностью Вашингтона добиться согласия Киева, который, по его словам, продолжает рассчитывать на «стратегическое поражение» России. Путин предупредил, что в случае отказа Украины от переговоров события, аналогичные развитию ситуации в Купянске, будут неизбежно повторяться на других участках фронта.

Ранее стало известно, что Зеленский анонсировал«важные переговоры» на следующей неделе, но не сказал с кем.