Как на свидание собирается: Зеленский анонсировал «важные переговоры» на следующей неделе, но не сказал с кем

Владимир Зеленский заявил о предстоящих важных переговорах, в которых примет личное участие. При этом украинский лидер не уточнил, с кем именно планируется встреча. Об этом сообщает «Газета.ру».

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о запланированных на следующую неделю важных переговорах. Он отметил, что участвовать в них будет не только официальная делегация страны, но и он лично. Ключевой детали — с кем именно состоится диалог — в заявлении не прозвучало.

Прежде на этой неделе появилась информация о возможной встрече украинского лидера с Дональдом Трампом. Однако пресс-секретарь Белого дома опровергла эти сведения, заявив, что встреча глав государств не планируется. Позже американский президент подтвердил, что визит Зеленского в Вашингтон может состояться лишь после достижения сторонами мирного соглашения, что ставит под сомнение скорые прямые переговоры.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин заявил о невозможности договориться с Украиной.