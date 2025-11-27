Как на свидание собирается: Зеленский анонсировал «важные переговоры» на следующей неделе, но не сказал с кем
Зеленский анонсировал «важные» переговоры на следующей неделе
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Владимир Зеленский заявил о предстоящих важных переговорах, в которых примет личное участие. При этом украинский лидер не уточнил, с кем именно планируется встреча. Об этом сообщает«Газета.ру».
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о запланированных на следующую неделю важных переговорах. Он отметил, что участвовать в них будет не только официальная делегация страны, но и он лично. Ключевой детали — с кем именно состоится диалог — в заявлении не прозвучало.
Прежде на этой неделе появилась информация о возможной встрече украинского лидера с Дональдом Трампом. Однако пресс-секретарь Белого дома опровергла эти сведения, заявив, что встреча глав государств не планируется. Позже американский президент подтвердил, что визит Зеленского в Вашингтон может состояться лишь после достижения сторонами мирного соглашения, что ставит под сомнение скорые прямые переговоры.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин заявил о невозможности договориться с Украиной.