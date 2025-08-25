Украина осудила участие голливудского режиссера Аллена в российском мероприятии

Министерство иностранных дел (МИД) Украины осудило голливудского режиссера Вуди Аллена за участие в Московской международной неделе кино. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Аллен выступил на мероприятии в формате видеосвязи. Его беседу с российским режиссером Федором Бондарчуком состоялась в открытом зале пространства «Москино».

Американский режиссер рассказал о положении дел в мировом кинематографе и поделился принципами своей работы. На вопрос о возможности съемок в России Аллен ответил, что подобных предложений ему не поступало.

В заявлении украинского внешнеполитического ведомства говорится, что своим участием режиссер «сознательно игнорирует преступления России».

Московская международная неделя кино прошла 24 и 25 августа на Кинозаводе «Москино». Среди других гостей фестиваля значились сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос.

