Пугачева поздравила рокера Вакарчука с наградой за поддержку ВСУ

Известная исполнительница Алла Пугачева адресовала свои поздравления Святославу Вакарчуку, лидеру коллектива «Океан Эльзы», в связи с присвоением ему звания «Национальная легенда Украины». Награду вручил лично глава государства Владимир Зеленский. Свои слова восхищения певица опубликовала в личном аккаунте в социальной сети.

«Заслужил, браво!» — лаконично отметила Пугачева.

Стоит напомнить, что ранее Вакарчуку был закрыт въезд на территорию Российской Федерации из-за его активной поддержки украинской армии. С 2022 года музыкант состоял на службе во Львовской военной администрации, а его брат занимал высокий пост в местном территориальном центре комплектования (ТЦК).

В текущем году группа «Океан Эльзы» давала концерты в европейских странах, направляя все полученные средства на поддержку Вооруженных сил Украины.

Ранее в Госдуме призвали лишить гражданства покинувших Россию артистов.