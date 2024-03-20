Украина ожидает получить финансовую помощь от США уже в марте

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил осторожный оптимизм относительно возможности получения финансовой поддержки от Соединенных Штатов Америки уже в марте текущего года.

Несмотря на отсутствие окончательного согласования законопроекта о предоставлении помощи со стороны американского конгресса, глава украинского правительства выразил уверенность в положительном исходе данной ситуации. Об этом политик заявил в эфире Bloomberg Television.

По словам Дениса Шмыгаля, Сенат Штатов уже утвердил соответствующий законопроект, что является важным шагом на пути к обеспечению необходимой финансовой помощи для Украины. Однако, остается дождаться окончательного решения со стороны Конгресса США, который должен согласовать данный законопроект.

Финансовая помощь от США имеет стратегическое значение для украинской экономики и стабильности в регионе, заявил Шмыгаль.

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