На помощь заблокированным шахтерам рудника «Пионер» прибыла еще одна группа спасателей

Группа из 30 горноспасателей, водолазов и инженеров уже находится в Зейском районе Амурской области. С собой специалисты взяли всю технику, необходимую в подобных случаях. В том числе, речь идет о водолазном оборудовании, а также высокотехнологичных насосах, которые предназначены для откачки скопившейся грунтовой воды. Информационное агентство, ссылаясь на слова замглавы МЧС России Анатолия Супруновского также сообщает, что обстановка на руднике остается сложной. Специалисты сделают все возможное для поиска и вызволения людей. При этом, одним из важных вопросов является безопасность специалистов, задействованных в идущей спасательной операции. Обрушение породы случилось 18 марта в 20:40 по местному времени. Под землей находятся 13 человек и с ними нет связи.

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