Украина получила первую партию танков Leopard 1 от Дании

Министерство обороны Дании сообщило, что передало Украине первую партию танков Leopard 1. Всего, по данным ведомства, Киев получил 10 единиц военной техники. Об этом стало известно в пятницу, 8 сентября.

«Теперь они могут быть задействованы в наступлении, которое украинцы еще только начинают. Работа, ведущаяся с весны, не прекращается. Обучение проходит в Германии, где датские танковые инструкторы совместно с немецкими военными готовят экипажи и передают танки Украине», – говорится в сообщении датского минобороны.

Также оборонное ведомство отметило, что на подходе находятся еще танки, однако в каком количестве не уточнило.

В мае Минобороны Дании сообщило, что передаст Украине совместно с Германией 80 танков Leopard 1. Телеканалу TV2 тогда сообщил, что переданная техника будет готова к применению на территории страны к 1 июня.

Танки такого типа были сняты с вооружения Дании еще в 2005 году. Leopard 1 является предшественником более новых танков Leopard 2. Первая версия этой техники начала производиться в 1965 году. Танки состояли на вооружении ФРГ, Австрии, Италии, Нидерландов, Бельгии, а также Норвегии.