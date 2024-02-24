Находящаяся в Киеве с очередным визитом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен привезла киевскому режиму добрые вести, похвастался в своем аккаунте в соцсетях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Евросоюз передаст Украине первые 4, 5 млрд евро из нового пакета помощи. И произойдет это уже в течении ближайшего месяца. Расшаркиваясь перед высокопоставленной гостьей из Брюсселя, Шмыгаль назвал фот дер Ляйен «госпожой».

«Госпожа Урсула сообщила, что первый транш на сумму 4,5 млрд евро поступит уже в марте», — написал Шмыгаль.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.