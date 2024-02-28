Украина потребовала от польских фермеров компенсацию за рассыпанное во время протестов зерно

Правительство Зеленского ожидает, что фермеры из Польши выплатят ему компенсацию за 180 тонн зерна с Украины, которые они высыпали во время своих протестов на границе между двумя странами. Об этом заявил Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия. Его слова привело агентство РБК-Украина.

Высоцкий напомнил, что протестующие в Польше во время своих акций высыпали из вагонов большое количество зерна, которое направлялось с Украины и следовало в Марокко. Его насчитывается от 160 до 180 тонн.

«Те, кто нанес ущерб, должны возместить его. Это может быть решено по результатам суда или добровольно», - указал он.

По его мнению, представители Польши должны заплатить за уничтоженное зерно. Акции протеста проходили неоднократно, и во время их проведения польские фермеры открывали люки у бункеров в вагонах, высыпая на землю зерно, чтобы показать, что они полны решимости не допустить украинскую аграрную продукцию в свою страну.

Ранее инциденты с уничтожением украинского зерна прокомментировала Мария Захарова. Она заявила, что это именно Запад рушит мировую продовольственную безопасность, причем использует для этого целый ряд методов.