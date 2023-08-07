Украина призвала Германию передать ракеты Taurus

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. К немецкой стороне он обратился в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, такие ракеты будут эффективны для ударов по российским складам оружия, переправам и мостам.

«Хотелось бы рядом со Storm Shadow и Scalp (ракеты дальнего радиуса действия, переданные Украине Великобританией и Францией – ред.) увидеть и немецкую ракету. Сейчас дискуссия идет касаемо крылатой ракеты Taurus. Какое решение будет принято немецким правительством - надеюсь, оно будет в пользу Украины», – сказал Игнат.

6 августа депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц в интервью журналу Der Spiegel призвал правительство страны передать ВСУ крылатые ракеты Taurus. Шварц отметил, что такие меры поддержали бы Киев в ходе «контрнаступления», так как силы ВСУ в военно-воздушном вопросе испытывают неудачи.

3 августа министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не станет передавать Киеву ракеты Taurus. Глава оборонного ведомства сообщил, что в таких шагах нет необходимости. Также, подчеркнул Писториус, США не передают такого типа ракеты ВСУ.

11 мая Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Британия передала Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow. Оружие производится совместно с Францией с 2002 года. Дальность полета таких ракет составляет порядка 560 км. ВСУ уже применяли Storm Shadow для обстрела Луганска и Мариуполя, а также по Чонгарскому мосту.

Ранее МИД РФ направил ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют Киеву оружие. Боеприпасы и вооружение в том числе отправляют на Украину страны-участники НАТО.