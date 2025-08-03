Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале, что Киев ввел ограничительные меры в отношении капитанов судов, которые используются для нелегальных перевозок. Это произошло в воскресенье, 3 августа.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его страна разработала три новых пакета ограничительных мер в отношении России. Один из них был применён уже сегодня.

Напомним, что правительство Российской Федерации считает ограничительные меры, введённые другими государствами, неправомерными.

Также оно подчёркивает, что попытки оказать давление на Россию извне не только не имеют смысла, но и могут привести к негативным последствиям.