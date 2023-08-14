Украина взяла на себя ответственность за попытку атаки Крымского моста

Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаки Крымского моста 12 августа, в субботу. Соответствующее заявление было опубликовано в качестве видеоматериала, в социальных сетях украинского президента.

В видео Зеленский заявил, что ВСУ каждый день дают ответ действиям российских ВС в ходе СВО. В качестве примера подобных ответов, он назвал недавнее происшествие на Крымском мосту.

В субботу, 12 августа, российское Минобороны заявили о том, что Киев предпринял попытку атаки Крымского моста ракетой С-200, модифицированной до ударного варианта. Украинский снаряд был сбит до того, как причинил ущерб и разрушения. Движение на мосту было временно приостановлено.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ осуждает попытки атак Крымского моста со стороны Киева, и не оставит их без ответа. Захарова также заявила, что подобными провокациями Киев пытается отыграться за свои неудачи на мирных жителях России и гражданских объектах.