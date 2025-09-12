Украина заявила о неготовности к переговорам с Россией

Как сообщает телеканал Sky News, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе беседы с журналистами заявил об отсутствии на данный момент условий для начала переговоров с Российской Федерацией.

Глава правительства подчеркнул, что текущая ситуация не располагает к дипломатическому урегулированию конфликта.

По словам Шмыгаля, для изменения позиции Украины необходимо дальнейшее усиление международных ограничительных мер в отношении России, а также полное обеспечение украинской армии современными видами вооружений. Министр уверен, что именно такой комплексный подход может создать почву для обсуждения, в ходе которого будут учтены интересы Киева.

Ранее Лукашенко заявил, что РФ готова выполнять договоры с США по Украине в отличие от Киева.