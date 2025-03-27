Они говорили им, что будут кидать их в подвалы и отрезать им пальцы, если среди их родственников есть те, кто служит в российской армии. О жестоких намерениях ВСУ рассказала женщина, эвакуированная ВС РФ из приграничных районов Курской области, сообщает РИА Новости.

«Хотя (люди. — Прим. ред.) говорили, где-то (ВСУ. — Прим. ред.) пугали. Ну, граждане нам рассказали, что они (ВСУ. — Прим. ред.) сказали, что если у вас дети, внуки там военные или где-то что-то, будем и кидать в подвалы, и будем пальцы отрезать», — рассказала женщина.

Показания женщины зафиксировали военные следователи СК РФ.

Ранее сообщалось о том, что националистические батальоны ВСУ в Украинске в Донецкой Народной Республике сбрасывали тела своих жертв в Карловское водохранилище.