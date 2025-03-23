Националистические батальоны ВСУ в Украинске в Донецкой Народной Республике сбрасывали тела своих жертв в Карловское водохранилище, рассказал РИА Новости очевидец Леонид Солуянов.

По его словам, они просто складывали тела в машину, увозили и сбрасывали в воду. Спустя некоторое время трупы всплывали. Солуянов утверждает, что их было много. Еще неизвестно, сколько тел убитых находится под водой, добавил он.

К совершению этих преступлений, отметил Солуянов, причастны как минимум три нацбата: «Айдар»*, «Правый сектор»* и «Азов»*.

По данным Минобороны РФ, Украинск освободили 26 сентября 2024 года. Этот город находится между Курахово и Селидово. Рядом также расположен крупный железнодорожный узел Цукурино, через который ранее снабжалась большая часть группировки ВСУ в Донбассе.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ расправились почти со всеми мужчинами в курском селе Николаево-Дарьино.

* Запрещенная в России террористическая организация