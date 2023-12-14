Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких регионах страны

Взрывы произошли в окрестностях Киева, сообщает украинское издание «Страна.ua». Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по всей территории государства звучит воздушная тревога.

О том, что взрывы произошли в Киеве, также сообщило издание Klymenko Time. По данным источника, хлопки были слышны несколько раз. Кроме того, о взрывах сообщалось в Староконстантинове Хмельницкой области и Житомирской области.

По данным источников, мощный взрыв произошел в районе аэропорта Жуляны в Киеве. Воздушные силы ВСУ проинформировали о массированном ракетном ударе.

ВС РФ начали наносить удары по критической инфраструктуре после того, как на Крымском мосту произошел теракт, организованный украинскими спецслужбами 8 октября 2022 года. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, атака по объектам Украины направлена на истощение запасов украинской армии, а также понижение ее потенциала.