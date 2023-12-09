Джастин Трюдо обещал Зеленскому, что поставит украинцам порядка 50 легких бронированных машин, а также технику для эвакуации раненых. Пока ВСУ не получила от канадцев ни единого болтика из этой поставки.

По утверждению канадского правительства, общая сумма партии материальной помощи должна была составить 650 миллионов долларов. Но ничего из этого Киев так и не получил. Вся обещанная техника так и осталась стоять в Канаде. Из-за этого отношения между двумя правительствами ухудшились, поскольку Зеленский разозлился на такое неисполнение обещаний со стороны Трюдо. Об этом сообщило издание The Globe and Mail.

Ранее журналисты этого же СМИ сообщили, что на Украине сильно разочарованы в западных масс-медиа. Их стали обвинять в нагнетании инакомыслия среди украинского общества. Якобы вместо прежней поддержки Зеленского, пресса Запада стала готовить смену власти в Киеве.