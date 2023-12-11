Украинский депутат опубликовал кадры якобы с места убийства Кивы

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал в своих соцсетях кадры, которые якобы подтверждают, что за убийством экс-депутата Ильи Кивы стоят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

К сообщению прикреплены видео и фотографии слежки за бывшим украинским политиком. В видеофрагменте слышен голос, который рассказывает об обстановке в «рабочем офисе». На кадрах видны также траншея и лесополоса.

«Кадры, как следили за Кивой агенты СБУ и как его убили», – написал Гончаренко.

На опубликованных фото видны предметы, которые, предположительно, были применены или планировались к применению – пистолет и нож. На другой фотографии видно тело человека на снегу, но лица не видно.

Тело бывшего депутата Верховной рады Украина Кивы было обнаружено в среду, 6 декабря, в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

По предварительной информации, убийство Кивы произошло в этот день вечером. Неизвестный выстрелил в спину политика на территории парка коттеджного поселка, где он жил. Кива скончался на месте.

6 декабря представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что убийство Кивы являлось «спецоперацией СБУ».

Киве было 46 лет. На Украине он помимо политической деятельности занимался общественной. С 2019 по 2022 годы состоял во фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. После начала спецоперации РФ на Украине переехал в Россию и начал активно выступать на российских федеральных телеканалах. Он осуждал киевский режим и призывал заключить мир с Россией.