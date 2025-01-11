Украинский дрон-камикадзе врезался в пятиэтажный дом в Котовске

Украинский беспилотник атаковал жилой пятиэтажный дом в городе Котовск Тамбовской области. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам очевидцев, дрон врезался в дом и повредил балкон на пятом этаже.

Перед атакой местные жители слышали громкие хлопки, которые произошли на фоне воздушной тревоги.

На месте работают экстренные службы. Жителей дома эвакуировали на улицу.

Место ЧП оцепили.

В результате атаки дрона пострадали несколько человек.

Власти города пока не прокомментировали инцидент.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на пятницу, 10 января, российская система противовоздушной обороны ликвидировала 40 украинских дронов, которые находились над пятью областями России, а также над Краснодарским краем и Азовским морем.