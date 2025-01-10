Силы ПВО ВС РФ за ночь ликвидировали 40 украинских БПЛА над Россией

В ночь на 10 января российская система противовоздушной обороны ликвидировала 40 украинских дронов, которые находились над пятью областями России, а также над Краснодарским краем и Азовским морем. Об этом сообщило Министерство обороны.

В Ростовской области были сбиты 16 беспилотников, в акватории Азовского моря — 10, в Курской и Воронежской областях — по четыре дрона, в Брянской области — три беспилотника, в Краснодарском крае — два, а в Белгородской области — один.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Саратовскую область с помощью беспилотников «Бобер».