Украинский командир предложил мобилизовывать женщин с 18 лет

По мнению Юрия Березы, командира батальона «Днепр 1» ВСУ и экс-депутата Верховной Рады, для выживания Украины как государства необходимо снизить возраст призыва в армию до 18 лет и начать мобилизацию женщин. Об этом сообщила «Страна.ua».

Береза подчеркнул, что призыв юношей и девушек с 18 лет — это вопрос выживания страны. В качестве примера он привел Израиль, где обязательная военная служба для молодежи является нормой и не вызывает вопросов.

Он считает, что для достижения победы в текущем конфликте и сохранения государственности Украине следует задействовать все внутренние ресурсы. При этом Береза отметил, что мобилизованные 18-летние граждане могут быть использованы не только на передовой.

Ранее сообщалось, что более тысячи украинских уклонистов задержали на белорусской границе в 2025 году.