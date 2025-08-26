Украинские уклонисты бегут в Белоруссию

Украинские призывники, уклоняющиеся от мобилизации, массово меняют маршруты бегства — вместо Европы они все чаще пытаются пересечь границу с Белоруссией. За 2025 год на этом направлении задержали почти тысячу человек, что вдвое превышает показатели прошлых лет. Об этом сообщило РИА Новости.

Российские силовые структуры фиксируют резкий рост попыток незаконного пересечения украинско-белорусской границы. По данным статистики, если в 2022 году задержали 61 человека, а в 2023-м — 26, то в 2024-м эта цифра выросла до 336 человек. Наибольший всплеск пришелся на 2025 год после провального контрнаступления ВСУ.

Специалисты связывают эту тенденцию с ужесточением призывных мероприятий на Украине и угрозой депортации из европейских стран. Белоруссия воспринимается как альтернативный путь, хотя ее правительство не предоставляет украинцам официального статуса. Миграционные службы Белоруссии усилили контроль на границе, предупреждая о незаконности таких попыток и возможных правовых последствиях для задержанных.

