Украинский конфликт: задача не для Трампа? Человек, делавший «много трудного», признал свое поражение
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что урегулирование украинского кризиса является более сложной задачей, чем он предполагал ранее.
В эфире телеканала Fox News политик отметил, что, несмотря на всю сложность проблемы, он имеет значительный опыт решения подобных масштабных и трудных вопросов.
До этого глава Белого дома высказал свою позицию по урегулированию конфликта на Украине. Находясь на борту своего самолета, он заявил журналистам, что текущий момент считает неподходящим для обращений к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом о прекращении огня. При этом Трамп оставил за собой право действовать жестко, если подобные переговоры все же потребуются.
