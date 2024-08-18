Украинский пленный раскрыл план ВСУ по атаке на своих же солдат из РСЗО

Военнослужащий Национальной гвардии Украины Александр Макиевский, попавший в российский плен, рассказал, что командиры ВСУ могут отдать приказ атаковать украинских солдат из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в случае, если они попытаются покинуть свои позиции, сообщил ТАСС.

По его словам, в случае отступления командование украинской армии объяснило бы гибель своих бойцов «войной». Макиевский заявил, что солдатам, которые хотели оставить свои позиции на фронте в связи с тяжелыми обстоятельствами, прямо сказали о том, что их ликвидируют.

Накануне сообщалось, в Курской области подразделение ВСУ, состоящее из более 20 военнослужащих из 22 отдельной механизированной бригады ВСУ, сдалось в плен ВС РФ. Отмечалось, что для этого украинские солдаты использовали специальной созданный Telegram-канал.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов сообщил, что в Курской области поймали украинского боевика, участвовавшего в похищении мирных граждан.